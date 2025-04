Rodičia splnili Aničke všetky priania, nebude pochovaná v rodinnej hrobke: ALE... Hrob mať bude!

(Zdroj: Instagram AJS)

Anička Slováčková (†29) si svoj odchod do detailov naplánovala. Jej rodičia Felix Slováček a Dáda Patrasová plnia všetky jej priania. Vrátane toho, že chce byť rozptýlená. „Všetky jej priania splníme. Ale nezakázala nám, aby mala hrobček. Našťastie!“ povedal denníku Aha! Otec Aničky, známy saxofonista. Jeho aj Patrasovú veľmi dojalo vytvorenie pietneho miesta pred ich domom, kam ľudia nosili kvety. „Práve preto sme sa rozhodli urobiť jej hrobček,” podotkol ešte Slováček s tým, že pred rokmi kúpil hrobové miesto na Vinohradskom cintoríne tesne vedľa Strašnického krematória. „Tam jej urobíme krásny pomníček s jej menom… Chvíľu to bude trvať, ale to nevadí, dovtedy Aničku rozptýlime tam, kam chcela,” dodal Felix.

Umierajúca Anička si naozaj priala byť rozptýlená.To boli jej slová, ktoré »vítali« smútočných hostí prichádzajúcich do malostranského kostola sv. Tomáša na zádušnú omšu za Aničku Slováčkovú. Anička vraj verila v druhý život, jej otec Felix ale nie.dodal.