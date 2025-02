Náročné obdobie slávneho moderátora: Najskôr rozvod po 23 rokoch a teraz… Prišiel o jeho milovaného otca!

Richard Hammond (Zdroj: Profimedia)

Približne pred mesiacom sme vás informovali o tom, že moderátor Richard Hammond šokoval verejnosť nečakanou správou. Jeho 28-ročný vzťah s manželkou Amandou, s ktorou si v roku 2002 povedali svoje áno, sa totiž rozpadol.

Vo svojom podcaste Who We Are Now, ktorý moderuje spoločne so svojou dcérou Izzy, však uviedol, že prežíva obrovský smútok. Pred nedávnom totiž prišiel o svojho milovaného otca a v bonusovej epizóde hovoril s psychiatrom o smútku, ktorý ľudia v podobných situáciách prežívajú.

„Tohtotýždňová epizóda s profesorom Greenom bola nahrávaná už dávnejšie. Následne sme však prišli o môjho otca, Izzynho starého otca, ktorý zomrel," uviedol na úvod spomínanej epizódy.