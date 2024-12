Hviezda (25) JOJky hlási ROZCHOD: 3 roky po narodení syna... ŠTIPĽAVÝ odkaz od ex!

(Zdroj: Instagram/ lolpete.rs)

BRATISLAVA - Laura Petersen (25), ktorá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka jojkárskemu seriálu Naši, sa pred dvomi rokmi stala mamou. Synčeka Mattea porodila priateľovi Marekovi... Šťastnú rodinku však netvorili ani celé 3 roky. Dvojica sa rozišla a bývalý posiela herečke štipľavý odkaz!

Herečka Laura Petersen sa do povedomia verejnosti dostala vďaka seriálom Naši či Nový život. Pred tromi rokmi však svoju sľubne rozbehnutú hereckú kariéru odsunula na vedľajšiu koľaj a začala sa naplno venovať mamičkovským povinnostiam. V januári 2022 porodila synčeka Mattea. V tom čase mala len 22 rokov.

No hoci to pôsobilo, že s partnerom Marekom tvoria harmonický pár a dokonca sa stihli aj zasnúbiť, dnes je už jasné, že rodinná idylka je minulosťou. Ako informuje magazín Emma, Laura a Marek sa rozišli, o čom svedčí fakt, že mladá mamička vymazala všetky spoločné fotky zo svojho profilu na sociálnej sieti Instagram, ale aj futbalistovo štipľavé vyjadrenie.

„Priatelia, asi vidíte, že sem pridávam hlavne môjho syna. Ako som ale písal, nenechajte sa oklamať Instagramom. S mojím synom som stratil dennodenný kontakt a už pár mesiacov fungujeme, že za ním chodím len na pár hodín a pár dní, ktoré sú pre mňa tie najcennejšie. Aj napriek veľkým prekážkam sa mu snažím dať moje maximum, aj keby to malo byť iba na sekundu. Kiežby som mal viac času, ale bohužiaľ, kvôli dnešnému svetu plnému zvráteností a klamstiev som o to prišiel,“ napísal Marek.

„Obdivujem ženy, ktoré si pripíšu status slobodnej mamičky, keď nato nie je dôvod, ale pravda je úplne niekde inde. Priatelia, toto nie je o ľútosti, alebo niečom podobnom, len obraz doby v ktorej žijeme. Sebecká, falošná a manipulačná. Môj syn si toto síce neprečíta, ale píšem to od srdca, lebo to tak cítim. PS: Synček, milujem ťa. PS2: Instagram vs. Realita, nezabúdajte,“ dodal.

A že s Laurou netvoria pár, potvrdil aj v ďalšom príspevku. „Človek mieni, Pán Boh mení. Vojlajte ma single daddy,“ napísal k záberu so synom a k ďalej dopísal: „Syn, milujem ťa. Verím na spravodlivosť.“ Čo bolo dôvodom rozchodu mladých rodičov, neprezradil ani on, ani Laura.

(Zdroj: Instagram L.P.)