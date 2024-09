Hudobná hviezda vyvolala rozruch: Vidno TANGÁ, aj PRSIA, ale... Tvár má kde?!

(Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - V piatok v New Yorku odštartoval prestížny Fashion Week a potrvá až do stredy. No a na červenom koberci sa už objavili aj prvé módne úlety. O jeden sa postarala hudobníčka Caresha Romeka Brownlee, známa ako Yung Miami (30). Bolo vidno tangá, aj prsia, ale... Tvár má kde?!