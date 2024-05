(Zdroj: foto: sita.sk/AP)

Pozná to každý rodič... Dieťa vyrastie ako z vody a ani sa nenazdáte a už domov donesie aj životnú lásku. Svoje o tom vedia aj slávni herci. Ich syn je totiž zadaný! Svoju partnerku vyviedol do spoločnosti, a to hneď na nezabudnuteľný koncert.