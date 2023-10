S Matthewom Perrym (†54) sa lúčia aj najväčšie hudobné hviezdy: Krásny odkaz do neba od slávnej speváčky!

Matthew Perry (Zdroj: SITA)

S hercom, ktorého bezvládne telo našli v sobotu v jeho dome v Los Angeles, sa lúčilo viacero známych osobností, medzi ktorými nechýbali ani svetoznáme hudobné hviezdy. Dojemným spôsobom si Perryho uctila najmä britská speváčka Adele.

„Chandler je zrejme najlepšia komediálna postava všetkých čias. Je to veľký šok, pretože ma vždy rozosmial a rozdával radosť. Je to zvláštne, ale aj napriek tomu, že som ho nikdy nestretla osobne, tak som z toho veľmi smutná. Hlavne preto, lebo nikto nevie, čo sa vlastne stalo. Len chcem povedať, že som vďačná za to, čo pre nás urobil. Snáď môže teraz odpočívať v pokoji," povedala hudobníčka.

Herca si na svojom koncerte pripomenul aj americký umelec Charlie Puth. Ten je veľkým fanúšikom seriálu Priatelia a tak divákom zahral ústrednú pieseň tohto počinu I'll Be There For You, ktorú si spolu s ním zaspievali aj prítomní ľudia, čím sa postarali o nádherný moment.