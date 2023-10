Slávna herečka prežila obrovskú DRÁMU: Útok ozbrojeného muža!

Tori Spelling (Zdroj: SITA)

Počas tohto týždňa sa internetom začali šíriť fotografie známej herečky, na ktorých sa v jej blízkosti nachádzalo veľké množstvo policajtov. Na niektorých záberoch je dokonca vidieť, že Spelling musela utekať z vlastného domu.

Tori Spelling (Zdroj: Profimedia)

Ako sa neskôr ukázalo, v jej okolí sa odohrala poriadna dráma. Polícia totiž zasahovala proti mužovi, ktorý bol vyzbrojený poloautomatickou zbraňou. Ten sa zabarikádoval v jednom z domov, ktoré sa nachádzajú v susedstve umelkyne. Ako informuje magazín Page Six, páchateľ nebol v dome sám, keďže mal so sebou aj rukojemníka.

Polícia nakoniec zásah zvládla a muža z domu odviedla v putách. Pre Spelling ide o ďalší nepríjemný zážitok, ktorých si počas tohto roka pretrpela viac ako dosť.

V lete sa totiž rozpadlo jej 17-ročné manželstvo s Deanom McDermottom. Následne sa musela so svojimi deťmi presťahovať do motela a istý čas bývala aj v karavane, keďže ich dom bol kvôli plesniam neobývateľný. V auguste navyše riešila problémy so zdravím a na niekoľko dní skončila v nemocnici.