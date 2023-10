(Zdroj: Instagram/dstaraofficial)

Slovenská speváčka Dominika Jurena sa už pár dní teší z nového prírastku do ich rodiny. K synčekovi Miškovi pribudla dcérka Izabelka, ktorá sa na svet vypýtala o čosi skôr. Mamička opísala detaily pôrodu a aj to, ako to doma všetko zvládajú. S niektorými vecami vôbec nepočítala.