POHREB legendy Jane Birkin († 76): Davy fanúšikov, ulicami znel hit Je t'aime a... Pohľad na dcéry láme srdce!

Jane Birkin vyprevadili na večnosť. (Zdroj: SITA)

Fanúšikovia sa do chrámu nedostali, avšak pohreb mohli sledovať vďaka veľkým obrazovkám. Priamy prenos vysielala aj stanica BFM TV. Z reproduktorov ešte pred samotným obradom zneli jej piesne a nechýbala ani legendárna skladba Je t'aime moi non plus.

S Jane Birkin sa prišli rozlúčiť aj fanúšikovia. (Zdroj: SITA)

Pohreb Jane Birkin (Zdroj: SITA)

Počas pohrebu zaznelo viacero príhovorov. Smútočnému zhromaždeniu sa prihovorili aj dcéry zosnulej - Charlotte a Lou. Spevák Etienne Daho počas svojho príhovoru uviedol, že Jane už je so svojim expartnerom Sergom Gainsbourgom, so svojimi rodičmi, priateľmi, psami a milovanou dcérou Kate Barry. Tá zomrela ako 46-ročná pri páde zo svojho bytu.

Dcéry Jane Birkin prijímali kondolencie. (Zdroj: SITA)

Legendárnej Jane Birkin prišli dať posledné zbohom aj známe tváre. Medzi nimi napríklad prvá dáma Brigitte Macron, či herečky Catherine Deneuve a Vanessa Paradis.

Brigitte Macron (Zdroj: SITA)

Catherine Deneuve (Zdroj: SITA)

Vanessa Paradis (Zdroj: SITA)