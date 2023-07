Galéria fotiek (1) Milan Peroutka s partnerom Dominikom Roubínkom.

Zdroj: Instagram M.P.

PRAHA - V nedeľu sme na Telkáči informovali o veľkom odhalení českého herca a speváka Milana Peroutku (33). Zverejnil, že je gay a dokonca sa cez víkend už stihol aj "oženiť". Do registrovaného partnerstva vstúpil s 25-ročným Dominikom Roubínkom. No a teraz by dvojica chcela bábätko!