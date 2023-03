KRACH vzťahu po 5 rokoch: Známa herečka už na zoznamke hľadá nového milenca!

Populárna herečka, ktorá sa preslávila hlavne v seriáli Game of Thrones, počas minulého mesiaca šokovala takmer všetkých svojich fanúšikov. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram totiž oznámila, že po 5 rokoch je jej vzťah so Selbym definitívne na konci.

Galéria fotiek (9) Maisie Williams

Zdroj: Instagram M.W.

Momentálne to však vyzerá tak, že ani jedného táto skutočnosť príliš nemrzí a obaja na žiaľ, ktorý spôsobilo ukončenie ich vzťahu, rýchlo zabudli. Podľa informácii The Sun si už módny návrhár našiel za Williams náhradu. Tou by mala byť jej herecká kolegyňa Phoebe Torrance.

Samotná Williams sa však chce takisto posunúť ďalej a kvôli tomu momentálne využíva známu zoznamku pre prominentov s názvom Raya. Tam si zrejme bude mať z čoho vyberať, keďže ju v posledných mesiacoch využívali napríklad herec Owen Warne, komik Mo Gilligan či anglický futbalový reprezentant Mason Mount.

Túto informáciu potvrdila aj osoba z jej okolia. „Jej kamarátky ju zaregistrovali na zoznamke Raya, pretože by chcela začať znova randiť. Má tam veľa fotiek a zrejme hľadá športový typ, keďže píše o tom, že zdravie a pohyb sú pre ňu veľmi dôležité. Momentálne si chce užiť trocha zábavy a brať veci pomaly. Neponáhľa sa do žiadneho vzťahu, ale ak sa to stane, tak nebude proti," povedal zdroj pre spomínaný The Sun.