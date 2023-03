Slávna návrhárka šokuje mladistvým vzhľadom: Tá ženská musela vypiť elixír mladosti!

LOS ANGELES - Akoby zastavila čas! Módne kreácie nie sú to jediné, čím dokáže návrhárka Vera Wang ohúriť. Táto talentovaná žena sa totiž môže pochváliť štíhlou postavičkou a mladistvo vyzerajúcou tvárou, ktorú jej môžu mnohé rovesníčky len závidieť. No schválne, tipovali by ste tejto žene 73 rokov?