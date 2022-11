Nevďačná Selena Gomez: Kamarátka jej pred 5 rokmi zachránila život… Ona ju odkopla a ponížila!

Vážne autoimunitné ochorenie, ktorým Selena Gomez trpí, sa vyskytuje najmä u žien a napáda životne dôležité orgány ako sú obličky či mozog. Herečka sa pred piatimi rokmi musela popasovať s prvým vážnym dôsledkom tejto diagnózy - dostala sa do takého stavu, kedy jediná šanca na prežitie bola transplantácia obličky.

Nájsť darcu je však zdĺhavý proces, zatiaľ čo pacientovi ubieha drahocenný čas. Selene sa však rozhodla pomôcť jej dlhoročná kamarátka a herecká kolegyňa Francia Raisa. Ona sama bola už v tom čase známa z viacerých počinov pre mladých ako napríklad Bravo Girls: Všetko alebo nič, či zo seriálu Tajný život amerických teenegerov.

Operácia prebehla v roku 2017 a podarila sa bez komplikácií. To sa však nedá povedať o vzťahu kamarátok. Už rok po zákroku totiž medzi nimi prišlo k prvému konfliktu. Francii vadilo, že Selena sa po transplantácii vrátila k pôvodnému spôsobu života a nevyhýbala sa ani vysokým dávkam alkoholu. Dvojica sa zmierila, keď Selena zverejnila na Instagrame spoločnú fotku s dojemnými slovami.

„Neexistujú slová, ktoré by dokázali vyjadriť moju vďačnosť k mojej kamarátke Francii Raisa,“ napísala k záberu z nemocničného lôžka. No teraz konflikt opäť ožil - Selena Gomez totiž v týchto dňoch predstavila svoj dokument s názvom My mind & Me ("Moja mysel a ja", pozn. red.). Herečka v počine opisuje svoj boj s chorobou, aj všetky problémy s transplantáciou...

No hoci celý proces opisuje pomerne detailne, jednu dôležitú osobu v celom dokumente zabudla spomenúť - najlepšiu kamarátku, ktorá jej obličku darovala. Tá si tejto "zrady" všimla a hneď po premiére filmu prestala Selenu na Instagrame sledovať. No a tá sa namiesto ospravedlnenia zmohla len na rypnutie: „Ospravedlňujem sa, že som nespomenula všetky osoby, ktoré poznám.“