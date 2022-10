Televízna hviezdička takmer zomrela: Menštruačný tampón mala v sebe celé 3 MESIACE!

LONDÝN - Nedala si pozor a... Takmer ju to stálo život! Modelka Maura Higgins (31) sa zviditeľnila účinkovaním v televíznej šou Love Island. Na sociálnej sieti Instagram má viac ako 3,5 milióna followerov, ktorých pravidelne ohuruje sexepílom. Aktuálne ale fanúšikov zaskočila priznaním, že kvôli svojej nepozornosti poriadne hazardovala so zdravím a životom.

Maura Higgins totiž v šou Shopping with Keith Lemon priznala, že čo sa týka používania menštruačných tampónov, má veľmi zlú skúsenosť. Prostredníctvom nej chce všetkých varovať, aby si dávali väčší pozor.

Galéria fotiek (3) Maura Higgins v šou Shopping with Keith Lemon.

Zdroj: ITV

„Nie som lekár a veľa o syndróme toxického šoku neviem, ale čo viem je, že ho nemáte v sebe nechávať dlhšie ako 9 hodín. To je tuším maximum,” začala svoje rozprávanie Maura. „Ja som ho v sebe mala tri mesiace. Bolo mi veľmi zle, nevedela som, čo sa deje. Keď lekár ten tampón našiel, mala som ho prilepený na krčku maternice,” dodala kráska.

Zároveň zdôraznila, že syndróm toxického šoku netreba brať na ľahkú váhu. „Niektorí kvôli tomu aj zomreli. Mladé dievčatá si to možno ani nevšimnú, keď chodia večer na akcie. Napríklad sa opijú a úplne zabudnú na to, že majú v sebe tampón. Tieto veci sa ozaj stávajú, len o nich ľudia nehovoria,” povedala ešte k tomu atraktívna tmavovláska.

Maura tiež zdôraznila, že menštruácia a tieto hygienické potreby by nemali byť tabu. „Pamätám si, že keď som ešte chodila na školu, tampón som si schovávala do rukávu a tak som išla na záchod. Zamýšľam sa, prečo som to takto robila, veď to nie je nič, za čo by sme sa mali hanbiť,” uzavrela.