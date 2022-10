TOTO že je tá krásna modelka?! Hviezdu prehliadkových mól by ste na letisku NESPOZNALI... Uff!

MIAMI - TOTO je ona?! O Belle Hadid (25) sa v posledných dňoch toho popísalo veľa. Bola totiž jednou z hlavných hviezd parížskeho Fashion Weeku. No zatiaľ čo tam pútala pozornosť dokonalými krivkami a neprehliadnuteľnou krásou, mimo móla by ste si ju ani nevšimli. Pozrite, na letisku vyzerala ako šedá myška!

Bella Hadid disponuje symetrickou tvárou a dokonalými krivkami... Tie viackrát ukázala aj na parížskom Fashion Weeku, ktorý po týždni prehliadok, v utorok vyvrcholil. A práve americká modelka bola jednou z hlavných hviezd módneho podujatia. Veď najprv sa písalo o tom, že jej šaty nastriekali priamo na holé telo a potom svoje proporcie predvádzala vo viacerých priesvitných modeloch.

No zatiaľ čo tam bola za stredobod pozornosti, v bežnom živote si rada užíva anonymitu. A vie čo urobiť, aby ju nikto nespoznal. Po návrate do Miami ju totiž fotografi nafotili na letisku a div, že ju spoznali - krásna modelka totiž vyzerala doslova na šedú myšku. Oblečená v teplákovej súprave, na hlave čelenka... A tvár jej zakrývalo rúško a veľké dioptrické okuliare. No, takto by sa za ňou zrejme otočil len málokto!

Galéria fotiek (2) Zdroj: Profimedia