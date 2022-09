Už doháňa aj Borisa Kollára! Hviezdny herec otcom 7. dieťaťa: Manželka zverejnila VIDEO priamo z pôrodnice!

LOS ANGELES - V októbri minulého roka šokovala celý svet správa o tom, že Alec Baldwin (64) počas nakrúcania westernu vystrelil zo zbrane, ktorá usmrtila mladú kameramanku. Uplynulý rok bol veľmi náročný pre všetkých zúčastnených, nevynímajúc slávneho herca. No aktuálne má opäť obrovský dôvod na úsmev. Jeho manželka Hilaria (38) mu totiž porodila siedme dieťa!

Hilaria Baldwin sa nikdy netajil túžbou po veľkej rodine, no pri piatom potomkovi sa manželia tvárili, že už stačilo. O pár týždňov však prišlo na svet aj šieste dieťa, vynosené náhradnou matkou. No a aktuálne sa narodilo už aj siedme. To vynosila opäť hercova manželka. Radostnou novinkou sa pochválila samotná mamička na sociálnej sieti Instagram.

Na svojom profile zverejnila video z pôrodnice a prezradila aj milé detaily. Dvojici sa vo štvrtok narodilo dievčatko, ktorému dali meno Ilaria Catalina Irena. „Je tu! Tešíme sa, že vám môžeme predstaviť náš splnený malý sen, Ilaria Catalina Irena, 22. 9. 2022, 3090 gramov,“ napísala k záberom svojej novonarodenej dcérky hercova manželka.

„Obe sme šťastné a zdravé, jej súrodenci Baldwinovci trávia celý deň zbližovaním a vítajú ju v našom dome. Veľa lásky vám všetkým. Sme veľmi radi, že môžeme s vami osláviť túto úžasnú správu,“ dodala Hilaria.

Tá má s Alecom ešte ďalších 6 detí: Carmen (9), Rafaela (7), Leonarda (5), Romea (1), 18-mesačnú Luciu a herec má aj 26-ročnú dcéru Ireland z manželstva s Kim Basinger. Herec tak počtom svojich detí bude za chvíľu šliapať na päty aj Borisovi Kollárovi. No hollywoodsky multiotecko narozdiel od toho nášho má väčšinu svojich ratolestí s tou istou ženou.