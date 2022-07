Homosexuálny herec šokuje: Kontroverzná terapia... Za to, že je gay vinil matku!

NEW YORK - Daniel Franzese (44) sa zviditeľnil najmä účinkovaním vo filme Protivné baby, kde stvárnil stredoškoláka Damiana, ktorý je homosexuál. Rovnako ako aj v reálnom živote. Umelec najnovšie priznal, že sa v minulosti prinútil k pseudovedeckej praxi, ktorej cieľom bolo premeniť ho z homosexuála na heterosexuála, pretože nechcel byť gay a nevedel už, čo má robiť.

V rozhovore pre Page Six Daniel Franzese porozprával o svojich mladých rokoch, keď zvádzal boj so svojou sexualitou. Hoci sa cítil tolerovaný svojou kresťanskou rodinou, bol to práve okolitý svet, čo v ňom vyvolávalo pocit, že byť gayom nie je v poriadku.

Galéria fotiek (3) Daniel Franzese

Zdroj: Paramount Pictures

A tak sa rodák z New Yorku šesť mesiacov stretával s terapeutom, ktorého jeho starej mame odporučil pastor. „Chodil som na individuálne terapeutické sedenia s osobou, ktorá sa ma snažila zmeniť na heteráka. Prinútila ma modliť sa a modlitbami zavrhnúť všetkých gayov a ich podporovateľov,” povedal Daniel.

Franzese hovorí, že rozhovory s daným človekom napokon viedli k hádke s jeho mamou, s ktorou sa nerozprával dva mesiace. Cítil sa zmätený a sám, zatiaľ čo jeho mama, ako hovorí, bola „veľmi zranená“. „Povedali mi, aby som povedal mame, že práve ona bola dôvodom, prečo som inklinoval k bisexuálnym myšlienkam alebo k čomukoľvek, pretože bola taká otvorená. Donútili ma prísť za mamou a povedať: Je to tvoja chyba!“

Roky po traumatizujúcom zážitku bol Franzese obsadený, aby stvárnil Damiana vo filme Protivné baby, kde hviezdil po boku Lindsay Lohan. O tejto úlohe hovorí, že ho ovplyvnila spôsobom, aký si nikdy nedokázal predstaviť.

Okrem toho, že dokončil svoju pripravovanú skladbu „Talianska mama ťa miluje!“ Franzese tiež hrá stand-up komediálne show po celých Spojených štátoch a spolumoderuje „Yass, Jesus!“ - komediálny podcast potvrdzujúci vieru a sexualitu, ktorý verí, že si nemusíte vyberať medzi gayom a Bohom.