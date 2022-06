ZÁKAZ potratov POBÚRIL celebrity: Ďalšie otvorene priznávajú INTERUPCIE... Krásna moderátorka je produktom znásilnenia!

Masy ľudí momentálne v USA protestujú proti aktuálnemu zákazu potratov. Tie sa nezaobišli bez vyčíňania zástancov jednej či druhej strany. Polícia musela vo viacerých mestách upokojovať napätú situáciu slzným plynom.

K téme sa vyjadrili aj mnohé známe tváre. Jednou z prvých bola dcéra Aleca Baldwina - Ireland (26). Tá napríklad priznala, že ju v minulosti znásilnili.

Postupne sa ku nej pridávajú ďalšie osobnosti. Jednou z nich je dcéra zosnulého herca Paula Walkera - Meadow (23). Tá priznala, že v roku 2020 podstúpila interupciu. „Keď sa svet počas pandémie rúcal, požiadala som o interupciu. V tomto náročnom procese ma podporil môj lekár. Aj vďaka nemu som dnes zdravý a šťastný človek," poznamenala modelka. „Veľa žien nebude mať šancu bezpečne ukončiť tehotenstvo. Zákaz potratov zabráni len ich bezpečnému priebehu," uzavrela Meadow.

Svoj názor verejne vyjadrila aj dcéra herečky Umy Thurman - Maya Hawke (23). Tá povedala, že keby sa jej slávna matka v mladom veku nerozhodla pre potrat, tak ona by sa zrejme neskôr nenarodila. „Život mojich rodičov by bol diametrálne odlišný, ak by moja mama nemala prístup k bezpečnému a legálnemu zákroku, ktorý patrí medzi základnú zdravotnú starostlivosť," povedala herečka v The Tonight Show, ktorú uvádza známy moderátor Jimmy Fallon.

Vyjadrenie dcéry Umy Thurman:

K téme, ktorá hýbe Amerikou sa vyjadrila aj krásna moderátorka wrestlingovej organizácie WWE Kayla Braxton (31). Tá sa verejne priznala k tomu, že svojho biologického otca nepozná a že jej matku vlastne sexuálne zneužil. „Sama som produktom znásilnenia. Ani ja a ani moja matka dodnes nevieme, kto je mojím otcom," povedala Kayla. „Nechala si ma. Ale urobila to preto, že sa tak sama rozhodla. Nie preto, že jej to prikazoval zákon. Vždy by to mala byť naša voľba," uzavrela moderátorka.