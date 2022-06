Ide z nej STRACH! Hviezda (78) Dallasu vychudnutá na kosť… Vyzerá ako chodiava mŕtvola!

Joan Van Ark natočila nespočetné množstvo filmov a seriálov. Aktívna bola ešte do 75 rokov, potom svoju kariéru definitívne ukončila. A to bol aj moment, kedy sa na verejnosti ukázala poslednýkrát. Prestala chodiť na spoločenské akcie, odmietala pozvania do televíznych šou... Dokonca ju nedokázali nafotiť ani paparazzi.

Až doteraz. Fotografi ju po troch rokoch zachytili v uliciach Los Angeles. A div, že ju spoznali. Herečka, ktorá kedysi holdovala skrášľujúcim procedúram, totiž dnes svojím výzorom doslova desí. Pôsobí, akoby ju trápila nejaká choroba. Je vychudnutá na kosť a je extrémne bledá. Doslova vyzerá ako chodiaca mŕtvola. Veď pozrite sami, spoznali by ste ju po rokoch?

Galéria fotiek (2) Zdroj: Profimedia