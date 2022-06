Sporo odetá Žilková pred rozvodom: Takto vyzerá telo 60-ročnej herečky!

PRAHA - Herečka Veronika Žilková nedávno zažila zradu od svojho manžela Martina Stropnického. Keďže on už má inú, čaká ich pravdepodobne rozvod. Hovorilo sa, že blondínka vraj trápením poriadne vychudla. Pozrite, ako teraz vyzerá.

Herečka Veronika Žilková sa netají tým, že po rozvode netúži. Martin Stropnický však už má inú partnerku, a tak je zrejme rozvod iba otázkou času. České médiá varovali, že na blondínke sa trápenie poriadne podpísalo a váži len 46 kíl.

Zdá sa však, že nejde len o efekt manželovej zrady. Herečka sa totiž vedome udržiava vo forme. Evidentne sa chce pohybom udržať nielen v dobrej fyzickej, ale aj psychickej kondícii.

V týchto dňoch predviedla svojim fanúšikom, ako cvičí na záhrade. Na sieti Instagram zverejnila video, kde predvádzala jednotlivé cviky oblečená len do legín a podprsenky. „Tak to stačilo na to, aby sme boli pekní a nevyzerali horšie ako musíme.,” uviedla v závere.

Hoci pri niektorých pózach už vidno, že Veronika nemá 20 ani 30 rokov, v iných polohách vyzerá jej telo oveľa mladšie ako na 60-ku, ktorú oslávila minulý rok v októbri. Presvedčte sa v galérii vyššie.