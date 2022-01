Rozchod po 2 rokoch: Slávna speváčka (26) je sama a... Chystá sa do BRATISLAVY!

Dua Lipa možno aktuálne trochu ľutuje, že si začala s bratom svojich kamarátok - sestier Hadidových. S Anwarom bola prvýkrát spájaná v júni 2019, začali sa spolu objavovať na verejnosti a v auguste svoj vzťah zverejnili aj na sociálnych sieťach.

Zdroj: Instagram

Pár zverejňoval spoločné fotografie, no mnoho vecí si nechával len pre seba. „Máme veľa úžasných spomienok a zážitkov a keď je niečo, čo chceme zverejniť, ok, je to zábava. Ale zároveň si ponechávame súkromie, žijeme pomerne súkromne – ukazujeme vám len toľko, čo chceme, aby ste videli,” vyhlásila speváčka pre Vogue približne pred rokom.

No pred nejakým časom sa začalo šepkať, že dvojica tají rozchod. Potvrdilo sa to tesne pred Štedrým dňom, keď viaceré zdroje povedali zahraničným médiám, že je to naozaj pravda. Dua nahrávala v Londýne a Anwar zostával v New Yorku, ich vzťah si prechádzal krízou a nakoniec sa rozhodli dať si zbohom.

Oni sami sa zatiaľ k rozchodu nevyjadrili a ticho sú aj Anwarove sestry Gigi a Bella, ktoré sa s Duou kamarátia.

Zdroj: SITA

