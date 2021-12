Dostaňte sa počas sviatkov opäť do formy

Zdroj: Profimedia

NEW YORK - Pokiaľ sa aj vy chcete počas sviatkov dostať expresne rýchlo do formy, nechajte sa inšpirovať Christmas fitness rutine plánom obľúbenej hrdinky z kultového seriálu Sex v meste. A predsa Carrie v každej životnej etape mala TOP figúru, no nie?