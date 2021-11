Gisele s dcérkou cvičila od malička

Zdroj: INSTAGRAM.COM/GISELEBUNDCHEN

LOS ANGELES - To, že sa žena stane mamou, neznamená, že musí prestať myslieť sama na seba. Tieto známe krásky cvičili s deťmi odmalička a zapájali ich do svojej fitness rutiny. Nechajte sa inšpirovať ich radami ako na to.