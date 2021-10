LOS ANGELES - Kto by to bol povedal. Obaja boli v istom čase sexsymbolmi a pre niekoho dodnes aj sú. Zdalo by sa, že natáčanie vášnivých scén by malo byť viac než príjemné. No opak je pravdou. Herec Jake Gyllenhaal nedávno prezradil, že sexscény s Jennifer Aniston boli pre neho šistým utrpením.