LOS ANGELES - Bola slávna a svet jej takmer ležal pri nohách. Americká herečka Amanda Bynes to mohla dotiahnuť ďaleko, no osobné problémy všetko zmenili, až nakoniec prišla o svojprávnosť. Hviezdu obľúbených tínedžerských filmov by ste dnes len ťažko spoznali.