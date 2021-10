Britská kapela Coldplay a kórejský fenomén BTS predstavili v piatok 24. septembra skladbu My Universe, ktorá je druhým singlom z pripravovaného deviateho štúdiového albumu Music of the Spheres, ktorý Coldplay vydá 15. októbra. O necelý týždeň, vo štvrtok 30. septembra, mal premiéru aj oficiálny videoklip, ktorý sa odohráva vo vzdialenej galaxii The Spheres.