LOS ANGELES - 73.ročník prestížneho filmového ocenenia priniesol prekvapenia najmä pre streamovacie platformy. Azda najväčší úspech zožal seriál spoločnosti Netflix, The Crown, ktorého predstavitelia si odniesli hneď niekoľko sošiek. Za povšimnutie okrem iného stáli aj ich outfity, ktorými to už ako to na takýchto udalostiach býva zvykom - príjemne prekvapili.