CANNES - Tomu sa hovorí premrhaná príležitosť! Ale kto to mal vtedy vedieť? Populárny herec Matt Damon sa na tohtoročnom festivale v Cannes priznal k jeho životnej chybe. Pred mnohými rokmi mu totiž režisér James Cameron ponúkol hlavnú úlohu vo filme Avatar. Chcel ho tak veľmi, že mu ponúkol závratný honorár. Damon to však odmietol a dnes to ľutuje.