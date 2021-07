USA - Billie Eilish si svojich fanúšikov rozmaznáva. Z pripravovaného albumu Happier Than Ever, ktorý má vyjsť 30. júla, predstavila ďalší, v poradí piaty singel a zverejnila ho spolu s videoklipom. Od talentovanej speváčky sme v ostatnom období dostávali viacero prekvapení. Od zmeny imidžu až po tínedžerký klip s nezvyčajnou dávkou sexepílu k predchádzajúcemu singlu Lost Cause.