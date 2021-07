Sex v meste? Skôr prechádza dôchodkýň! Hviezdy kultového seriálu ohlodal zub času... Studenková by ich schovala do vrecka!

NEW YORK - Sarah Jessica Parker (56) v januári potešila všetkých fanúšikov kultového seriálu Sex v meste, keď oznámila, že spolu s kolegyňami Cynthiou Nixon (55) a Kristin Davis (56) chystajú pokračovanie. Nakrúcanie nových dielov v podtitulom „And Just Like That“ je už v plnom prúde, no z prvých záberov zostali mnohí doslova v šoku...

Nie je žiadnym tajomstvom, že štvrtá herečka Kim Catrall (64) sa v pokračovaní neobjaví. Predstaviteľka extravagantnej a sexuchtivej Samanthy sa vyjadrila, že sa do spolupráce s bývalými kolegyňami nehrnie. „Viete, v živote sa naučíte rôzne veci. A ja som sa naučila, že musíte pracovať s dobrými ľuďmi, aby to bola zábava,“ vyjadrila sa.

Zvyšný trojlístok však už naplno zarezáva a zdá sa, že spoločný čas si náramne užívajú, a to aj napriek tomu, že od prvej klapky ikonického seriálu uplynulo už neuveriteľných 23 rokov. Seriál začínal v roku 1998 a po šiestich sériách skončil v roku 2004. Potom ešte nasledovali dva filmy, no a potom nerozlučným seriálovým priateľkám pred kamerami odzvonilo. Teda až doteraz.

Hrdinky Sexu v meste už takto mlado a sviežo nevyzerajú... Zdroj: HBO

Nik sa nemôže čudovať, že ani jedna z dám už nevyzerá ako kedysi. Čas bol najmilosrdnejší k 56-ročnej Kristin Davis, predstaviteľke Charlotte. Jej zvyšné dve kolegyne, Sarah Jessica Parker a Cynthia Nixon, však pôsobia omnoho staršie. A to nielen preto, že sú pyšnými nositeľkami svojich šedivých vlasov. Vek už nedokážu poprieť ani v tvárach.

Zdroj: Profimedia

Zdroj: Profimedia

Parťáčky z New Yorku skrátka vyzerajú ako chic babičky s dobrým módnym vkusom a roky sa na nich viditeľne podpísali. Celú túto úderku by bez váhania strčila do vrecka trebárs jedna z našich ikonických herečiek - skvelá Zdena Studenková. Tá je síce o 12 rokov staršia, než spomínané americké hviezdy, no človek by jej pokojne tipol aj o 20 rokov menej. Čo poviete? So svojím vkusom, šarmom a sviežim vzhľadom by ich veru hravo zatienila!

Zdenka Studenková vyzerá omnoho mladíckejšie než jej zahraničné herecké kolegyne zo Sexu v meste Zdroj: Instagram BB

Zdroj: Profimedia