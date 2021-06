LOS ANGELES - Americký herec a rapper Will Smith je pripravený sa podeliť o svoj životný príbeh. V novembri tohto roku preto uvedie na trh pamäti nazvanej "Will". S odvolaním sa na nakladateľstvo Penguin Press o tom informovala agentúra AP, a tiež sám Smith zdieľal fotografiu obálky svojej knihy so svojimi 54 miliónmi stúpencov na Instagramu.