Fanúšikovia Priateľov sú pobúrení! Čína zo seriálu vystrihla megahviezdy: Poznáme dôvod

LOS ANGELES - Fanúšikovia kultového amerického seriálu Priatelia sa sťažujú na cenzúru nedávno vysielaného špeciálu, ktorého sa zúčastnili hviezdy seriálu a ich hostia. Program bol vysielaný na troch čínskych videoplatformách, boli z neho však vystrihnuté výstupy osobností, ktoré v minulosti nejakým spôsobom popudili vládnucu čínsku komunistickú stranu, a to Lady Gaga, Justin Bieber a juhokórejská skupina BTS, upozornil server The New York Times.