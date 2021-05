Seriál Priatelia sa vrátil opäť na televízne obrazovky

Zdroj: Profimedia

WASHINGTON - Seriál, ktorý sa navždy zapísal do kinematografie a zmenil pôsobenie televíznych seriálov. Priatelia sú do dnešného dňa fenoménom, ktorí si zaslúži pozornosť - a aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa tvorcovia rozhodli podpísať zmluvu s kanálom HBO, ktorý prišiel so špeciálnym dielom.