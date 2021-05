Lekári si mysleli, že Covidu podľahne. Rok na to Marianne Faithfull vydala album, ktorý treba počuť

RECENZIA - Po tom, ako jej zdravie minulú jar takmer definitívne ohrozil Covid-19, sama netušila, či ešte niekedy bude môcť spievať. Vždy brilantná, duchaplná a poetická Marianne je však späť. V posledný aprílový deň vydala album She Walks in Beauty plný klasickej anglickej poézie, na ktorom spolupracovala s Warrenom Ellisom z The Bad Seeds. Recenziu tejto výnimočnej nahrávky pre Hudba.sk napísala Zuzana Sopoligová.