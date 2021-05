Americká speváčka Pink neraz dokázala, že patrí medzi najviac autentické popové hviezdy súčasnosti. V novom singli All I Know So Far, veľmi zjednodušene rozprávajúcom jej osobný príbeh, potvrdzuje, že je tvrdou, ale zároveň aj citlivou osobnosťou, ktorej život a kariéra sú veľmi úzko späté s rodinou a priateľmi.