RECENZIA - Z rodnej hrudy späť do veľkomesta, späť do víru povinností. Sadám do auta, smer železničná stanica, šoféra robí malá segra. Sladkých osemnásť a vo vrecku čerstvučký vodičák. Ani sa nesnažím zamaskovať, že pozorne pozorujem každý jej krok. Pás, zapaľovanie, svetlá - jasné. Ešte ale nevyrážame. Párujeme bluetooth - cesta trvá síce len pár minút, no každú chvíľu v aute si treba vychutnať naplno.