St. Vincent pred pár dňami zverejnila druhú ukážku z očakávaného albumu Daddy's Home, ktorý vyjde 14. mája. Novinka s názvom The Melting of the Sun je poctou ženám zo šoubiznisu, ktoré sa stretli v živote i kariére s rôznymi prekážkami. Skladbu zverejnila s originálnym videoklipom a predstavila ju už aj naživo.