Harry mal byť na pohrebe princa Philipa (†99) čiernou ovcou: Obrovské gesto od rodiny!

LONDÝN - Vyhne sa verejnému poníženiu! Jednou z najviac medializovaných tém uplynulých dní je nepochybne smrť a blížiaci sa pohreb princa Philipa (†99). Vojvoda z Edinburghu bude pochovaný túto sobotu o 15:00 miestneho času. Vyprevadiť milovaného starého otca na večnosť prišiel spoza veľkej mláky aj princ Harry (36). Tomu hrozilo, že by bol medzi ostatnými smútiacimi čiernou ovcou. Kráľovná a zvyšní členovia rodiny ho však od toho uchránili.

Vo chvíli, keď sa svet dozvedel o úmrtí princa Philipa, bolo jednou z najviac diskutovaných otázok to, či sa pohrebu zúčastní aj jeho vnuk Harry s manželkou Meghan, ktorí sa v minulosti zriekli kráľovských povinností a privilégii.

Dnes už je jasné, že bývalá herečka, ktorá je momentálne tehotná, do Európy neprišla. Okrem toho, že je v požehnanom stave, vraj nechcela na seba zbytočne strhávať pozornosť. Harry je v Británii už pár dní a zdržiava sa v sídle Frogmore Cottage, kde dodržiava povinnú karanténu. Podľa medializovaných informácií sa s bratom Williamom, s ktorým majú naštrbené vzťahy, nestretol. Bratia si ale vraj telefonovali.

Ich rozhovor by určite bol na mieste. Oči celého sveta sa totiž budú upierať aj na nich a verejnosť bude so záujmom sledovať, ako sa k sebe správajú. Podľa zverejnených správ nik z kráľovskej rodiny na sobotňajšom pohrebe nechce riešiť problémy spojené s princom Harrym a všetci zúčastnení spravia všetko pre to, aby bola rozlúčka s vojvodom z Edinburghu dôstojná.

Svedčí o tom tiež gesto, ktoré smerom voči Harrymu urobili. Ako informuje Daily Mail, kráľovná Alžbeta II. rozhodla, že poprední členovia rodiny si neoblečú uniformy, ale budú mať na sebe smútočné oblečenie.

Týmto krokom zabránila Harryho potupe. Ten sa pri odchode z kráľovskej rodiny totiž vzdal aj čestných vojenských titulov, a teda i možnosti nosiť uniformu. Na pohrebe, kde by boli všetci slávnostne vyobliekaní, by tak pôsobil ako čierna ovca rodiny.

