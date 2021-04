Spevácke duetá mávajú často tendenciu skĺznuť do klišé. No keď sa stretnú dva silné a nezameniteľné hlasy, u ktorých máte istotu, že na poslucháča prenesú emóciu, je vyhrané. Podarilo sa to aj britskému spevákovi Rag'n'Bone Manovi a americkej hviezde Pink, ktorí spolu naspievali baladu Anywhere Away From Here.