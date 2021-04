Obľúbený herec z Nevery po slovensky: Aký bol? Láskavá spoveď jeho syna... Žil z dvoch životných lások

BRATISLAVA - Do pamätí a do sŕdc divákov sa herec Anton Šulík starší zapísal aj vďaka filmom Nevera po slovensky, či Všetko čo mám rád – v snímke, ktorú v roku 1992 nakrútil jeho syn režisér Martin Šulík, dokázal vysloviť ešte aj "nepekné slovo" s nenapodobiteľnou a odzbrojujúcou gráciou. Vytvoril desiatky filmových a televíznych postáv. Jeho divadelné pôsobenie sa spája najmä so Žilinou a Martinom.