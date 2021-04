LOS ANGELES - Hoci so svojou nadváhodu bojovala od detstva, roky s ňou nič nerobila. Aj keď si uvedomovala pohľady okolia, jej blízki jej to, že by mala dať nejaké kilá dole, nedávali pocítiť. O to jednoduchšie, sa jej potom darilo vyhrať tento boj - keďže to robila len a len pre seba.