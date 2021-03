Slávna sexbomba, ktorá mužov ľahko opantala: Za rolu bondgirl vďačí plavkám z výpredaja

LOS ANGELES - Modelku a herečku Ursulu Andressovú, ktorá sa narodila 19. marca 1936, možno bez obáv označiť za ženu jednej role. V roku 1962 bola prvá Bond-girl a scéna, v ktorej sa jej božské telo v bielych bikinách vynára z morských vĺn, sa zapísala do dejín filmu. Švajčiarskej rodáčke síce bondovka Dr. No otvorila cestu do Hollywoodu, zo svojej škatuľky sa ale nikdy nedostala. Zato sa pravidelne objavuje v rebríčkoch najsexi žien všetkých čias.