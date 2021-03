Americká speváčka a hudobníčka St. Vincent si čoskoro do svojej diskografie pridá siedmu štúdiovku. Novinka Daddy's Home (Otec je doma, pozn. red.) vyjde 14. mája a podľa prvej ochutnávky v podobe singla a videoklipu Pay Your Way In Pain to vyzerá, že sa máme na čo tešiť.