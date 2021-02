PRAHA - "Kartáč, to je démona ženy v domácnosti." Nezabudnuteľnými filmovými hláškami, no najmä skvelým hereckým výkonom sa zapísala Jiřina Jirásková do sŕdc divákov v legendárnej českej komédii Světáci. Viac než pol storočia pôsobila na javisku pražského Divadla na Vinohradech, ktoré viedla aj ako riaditeľka. V stredu 17. februára uplynulo 90 rokov od narodenia herečky Jiřiny Jiráskovej.