Americká rocková kapela Kings of Leon si tento rok na konto pripíše ôsmy štúdiový album. Novinka s názvom When You See Yourself uzrie svetlo sveta 5. marca. Bratia Caleb, Nathan a Jared Followillovci spolu s bratrancom Matthewom Followillom na ňu zaradili celkovo jedenásť skladieb.