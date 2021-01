LOS ANGELES - Hovorí sa, že každý má na svete svojho dvojníka. Slávny herec a sexsymbol Channing Tatum ho však už hľadať nemusí. Jeho takmer identická "kópia" je Austrálčan Will Parfitt. No to nie je všetko. Jeho povolanie je stiptér, akého stvárnil Tatum vo filme Magic Mike. Zaujímavé, nemyslíte?