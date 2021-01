LIVERPOOL - Vo veku 78 rokov zomrel v nedeľu Gerard Marsden, spevák britskej skupiny Gerry and the Pacemakers, ktorej verzia piesne You'll Never Walk Alone sa stala hymnou anglického futbalového klubu FC Liverpool. Podľa pozostalých zomrel po krátkej chorobe, ktorá nesúvisela s ochorením COVID-19. Informovala o tom stanica BBC.