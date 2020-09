LOS ANGELES - Will Smith patrí k najobľúbenejším hollywoodskym hercom, nehovoriac o tom, že svojho času patril k najlepšie plateným tváram kinematografie. Väčšina jeho filmov sa stretla s pozitívnymi ohlasmi kritikov aj divákov, čo koniec koncov naplnilo aj vrecká štúdií. Aj majster tesár sa však niekedy utne a Will nie je výnimkou. Herec práve oslavuje 52. narodeniny. Tipovali by ste mu tento vek?