NEW YORK - Kulturistika je späť. Metaforicky aj doslova. Po pandémii sa znova rozbieha kolotoč súťaží v kulturistike a fitness a to nielen v Európe. Napriek aktuálnej situácii sa súťaží už aj v USA. Práve tam sa na súťaži profesionálov Tampa PRO rozhodol debutovať syn svetoznámeho, ikonického kulturistu Lee Labradu, ktorý bol v roku 2004 uvedený do siene slávy.