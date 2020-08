LOS ANGELES - Americká speváčka Billie Eilish zverejnila nový singel my future. Optimisticky ladená novinka sa svojou atmosférou trocha vymyká z doterajšej tvorby 18-ročnej tínedžerky. Emóciu dotvára animovaný videoklip, ktorý režíroval Andrew Onorato. Či bude singel súčasťou pripravovaného albumu When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ešte nie je známe.